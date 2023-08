Prefeitura homenageia guardas civis municipais femininas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana realizou, nesta sexta-feira (25), uma homenagem às guardas municipais femininas, cujo dia é comemorado em 27 de agosto. A cerimônia contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarchi, do comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva; do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; e dos vereadores Thiago Brochi e Marschelo Meche.

“É com muita satisfação que participo dessa homenagem às valorosas guardas femininas, que exercem a nobre função de proteger a sociedade. Além disso, muitas vezes têm dupla jornada cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos. Temos muito orgulho de vocês. Parabéns”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, salientou o protagonismo que as mulheres têm na sociedade e saudou as homenageadas. “Vocês realizam um trabalho de suma importância para a população de Americana”, salientou.

A iniciativa da lei que instituiu a data foi uma iniciativa do presidente da Câmara, Thiago Brochi. “Quando apresentei o projeto de lei, meu objetivo era o de reconhecer o trabalho importante que é realizado pelas guardas civis femininas, cujo trabalho proporciona maior segurança para nossa comunidade”, afirmou o vereador.

A Guarda Municipal de Americana possui, atualmente, 39 guardas civis femininas, dez delas ocupando cargos de chefia, sendo oito subinspetoras e duas inspetoras. A primeira mulher a ocupar o cargo de inspetora foi a guarda Jessica Belatine, em janeiro de 2022.