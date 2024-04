Prefeitura inicia levantamento para avaliar índices de infestação do mosquito Aedes aegypti

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), iniciou uma avaliação de densidade larvária (ADL), que consiste no Índice de Breteau, além dos índices predial e de recipientes, parâmetros que refletem a presença do mosquito Aedes aegypti conforme cada região da cidade. O trabalho começou no dia 18 de abril e deverá ser concluído até o final deste mês.

De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios devem realizar a ADL quatro vezes ao ano, sendo que o ideal é que eles apresentem valores inferiores a 1%, que é considerado satisfatório. A pasta classifica entre 1,1% e 3,9% como estado de alerta. Acima de 4% é considerado risco para epidemia.

Em janeiro, o índice médio em Americana foi de 1,1 na análise final do estudo, e a região com maior incidência foi a área 5 de planejamento do PMCD, constituída pelos bairros da região do Pós-Anhanguera, como Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Praia dos Namorado, Praia Azul e Vale das Nogueiras. O Índice de Breteau neste conjunto de bairros atingiu 1,92.

A pesquisa é feita em 3,2 mil imóveis em todo o município, situados em quarteirões sorteados nas diferentes áreas, sendo trabalhados em torno de 600 imóveis por área.

“A ADL nos ajuda a mensurar o tamanho da infestação de momento, mas também nos indica quais os bairros devem ter prioridade nas ações de controle, pois revela as incidências de cada região da cidade”, explica o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Desde o início do ano, o município registra 944 casos positivos de dengue, com um óbito confirmado pela doença.