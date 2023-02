Prefeitura inicia obras de revitalização de praça no Nova Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana iniciou nesta quinta-feira (23) as obras de revitalização da Praça Virgínia Mietto Faé, localizada no bairro Nova Americana.

O espaço receberá novo piso de concreto nas calçadas e na área interna, oferecendo mais segurança para as caminhadas, ganhará novas mesas e bancos de concreto, uma quadra de areia e um mini campo infantil de grama, além da troca de toda a área gramada.

O investimento no local será de R$ 237 mil, sendo R$ 210 mil fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo vereador e presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi, e R$ 27 mil de contrapartida da prefeitura. A obra deve ser concluída em cerca de 90 dias.

Nesta quinta, o prefeito Chico Sardelli acompanhou o início das obras ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do deputado estadual Alex de Madureira, do vereador Thiago Brochi e dos secretários de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, além do secretário adjunto de Trânsito Pedro Peol.

Chico e Odir comemoraram o início das obras nesta quinta-feira.

“Essa é uma demanda antiga da população do bairro e que vai trazer muito desenvolvimento para o entorno. Agradeço ao vereador Thiago Brochi e ao deputado Alex de Madureira por mais essa parceria com a nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Muitas famílias já utilizam esse espaço para brincar com as crianças, fazer caminhadas, entre outras atividades, então tenho certeza que, com a revitalização, esse espaço será ainda mais bem utilizado pela comunidade”, afirmou Odir.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)