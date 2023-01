Prefeitura lança sistema de varrição mecanizada em ruas e avenidas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU), lançou nesta quinta-feira (5) o novo sistema de limpeza de vias, por varrição mecanizada, que será implantado na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, na sede do CCL – Centro de Cultura e Lazer.

O equipamento, um caminhão no valor de R$1,5 milhão, é capaz de varrer uma via de 1 quilômetro, ida e volta, em até meia hora. O procedimento manual levaria um dia de trabalho para ser concluído.

O caminhão da empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, contratada pela prefeitura para limpeza e coleta de lixo, possui um sistema que varre e suga as folhas e sujeiras do chão diretamente para a caçamba, para depois serem descartadas no aterro sanitário.

“Nossas ruas e avenidas ficarão mais limpas com o novo sistema de varrição mecanizada. O serviço será feito com mais agilidade e eficiência com essa somatória de forças, a do trabalho feito manualmente pelos funcionários e, a partir de agora, com o equipamento em operação”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O cronograma de limpeza cobrirá de forma fixa 36 ruas e avenidas da cidade, ao menos uma vez por semana, mas também atenderá outras vias conforme a necessidade. O serviço será feito, em sua maior parte, no período noturno, por conta do fluxo reduzido de veículos.

As vias que receberão a limpeza semanalmente são:

– Av. Europa

– Av. São Jerônimo

– Av. Florindo Cibin

– Av. João Luiz Mazer

– Av. Estados Unidos

– Av. da Saúde

– Av. da Música

– Av. Armando Sales

– Av. Gioconda Cibin

– Av. Castelhanos

– Av. Campos do Jordão

– Av. Rafael Vitta

– Av. da Amizade

– Av. do Compositor

– R. Padre O de Andrade

– Av. Iacanga

– Av. M. B. Nardini

– Av. Chalil Miguel Onsi

– Av. Brasil

– Av. Cecília Meireles

– Av. Campos Sales

– Av. Bandeirantes

– Av. Abdo Najar

– Av. Dr. Antônio Lobo

– Av. da Saudade

– Viaduto Centenário

– Av. de Cillo

– Av. N. S. de Fátima

– Viaduto Romano

– Av. Antônio P. Duarte

– Rua Orlando Dei Santi

– Rua São Gabriel

– Av. Antônio Conselheiro

– Rua Men de Sá

– Rua Maranhão

– Av. Heitor Siqueira

“Um reforço muito importante para esse trabalho indispensável que é a limpeza das ruas. Toda a cidade vai ganhar com esse novo equipamento”, disse o vice Odir.

“A limpeza das ruas será otimizada. Os varredores poderão se concentrar na limpeza das vias menores, e com isso teremos uma aceleração na varrição das ruas de nossa cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.