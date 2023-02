Prefeitura promove reforma geral e construção de refeitório na Regional do Parque Gramado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana está realizando uma reforma geral e a construção de um refeitório para os servidores na Regional do Parque Gramado. A unidade, que atende uma das maiores regiões de Americana, está sendo revitalizada, com a troca de todo o telhado, rede elétrica, pintura, revestimentos e substituição de portas.

As melhorias estão sendo executadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com recursos da Prefeitura.

“As obras na regional do Parque Gramado vão propiciar mais qualidade no atendimento ao público. Os servidores terão mais conforto para a execução das atividades, e isso vai se refletir no dia a dia dos moradores dessa importante área da nossa cidade”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Os nossos servidores terão um espaço com melhores condições de trabalho. Essa é uma unidade de extrema importância para o atendimento da população daquela região”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Americana conta atualmente com cinco regionais: Parque Gramado, Antonio Zanaga, Praia Azul, São Vito e Cidade Jardim, que realizam o trabalho de capinação, roçagem, limpeza, retirada de materiais inservíveis, manutenção de sarjetas, galerias e vias.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)