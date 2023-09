prefeitura realiza melhorias na pintura das pistas do aeroporto municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana, por meio da Unidade de Transporte e Sistema Viária (Utransv), iniciou as melhorias na sinalização de solo das pistas de pouso, decolagem, taxiway e pátio das aeronaves do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. Os trabalhos começaram na noite de quarta-feira (13) e serão concluídos na noite desta quinta-feira (14). Pousos e decolagens estão proibidos nesse período.

“A pintura dessas faixas é necessária para garantir a segurança e melhorar a visibilidade dos pilotos durante o pouso e decolagem, além da movimentação segura de aviões dentro do próprio aeroporto”, ressalta o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Periodicamente, a pasta realiza serviços de manutenção e limpeza do local, que registra mensalmente cerca de 1.000 pousos e decolagens. O aeroporto de Americana é referência na formação de novos pilotos, com as escolas instaladas nos hangares, além do serviço de manutenção de aeronaves e hangaragem de aviação executiva, gerando mais de 200 empregos.

“É um investimento muito importante, pois a revitalização da sinalização horizontal trará segurança operacional nos pousos e decolagens, além de manutenção da infraestrutura do aeroporto. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi pelas melhorias”, afirma o administrador do Aeroporto de Americana, Levi Rossi.