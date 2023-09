Novo bezerro do Centro Ecológico de Santa Bárbara recebe o nome de “Thor”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo bezerro da mini-fazenda do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste) já tem nome: Thor. Escolhido pelos visitantes do mês de agosto, após o nascimento do bezerro da raça Nelore, com 291 votos do total de 503 computados, o nome Thor ganhou de Raio de Sol e Maué.

O Thor nasceu no dia 15 de agosto, com aproximadamente 40 kg e um metro de altura. Ele foi recebido pela mãe, uma irmã de pouco mais de um ano de idade, por veterinários e toda a equipe da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Thor e sua família vivem na Mini Fazenda do CESB que tem seis animais: duas vacas, um bezerro, uma ovelha, um cordeiro e uma égua – que está prenha.

A votação foi realizada por crianças e professores de escolas da Rede Municipal de Ensino que visitaram o CESB nos dias 24, 25, 28, 29, 30 e 31 de agosto.

O CESB “Eliza Marconi Romano” é um dos espaços públicos mais completos da região que reúne projetos de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Além da Mini Fazenda, o CESB reúne borboletário, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Centro de Equoterapia (construção na reta final), Herbário, Meliponário, Minhocário, Mirante, entre outras estruturas como o viveiro de mudas, em uma área verde diversificada, repleta de conhecimento e aprendizagem.

Inaugurado em novembro de 2022 pelo prefeito Rafael Piovezan, o CESB está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Com uma equipe especializada, atende atualmente alunos da Rede Municipal de Ensino por meio de visitas monitoradas previamente agendadas.