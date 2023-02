Prefeitura realiza troca de asfalto no Campo Limpo e mini recape em avenidas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Danificada pelas fortes chuvas, a rua José Valentim Casati, no bairro Campo Limpo, começou a ser recuperada nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. A previsão é que o trabalho seja finalizado em dois dias.

“Essa é uma rua que sofreu grandes impactos com a chuva. Com o enorme volume de água, a via ficou totalmente desnivelada e com difícil acesso. A passagem de veículos deve ser liberada nos próximos dias”, explicou o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os servidores da Sosu também estão realizando o mini recape nas avenidas Europa e Bandeirantes. Os serviços de tapa-buraco passaram pelas ruas Pedro Perissinoto, Eduardo Medon e Avenida Unitika.