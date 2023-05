Presente de Dia das Mães é na Kacyumara: Ofertas Imperdíveis para essa data especial

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dar um presente a mãe no Dia das Mães é uma forma de demonstrar carinho e ainda fortalecer o vínculo entre mãe e filho(a), mostrando o quanto sua mãe é amada e valorizada, pensando nesta data as Lojas Kacyumara está com excelentes ofertas desde utilidades para casa, mesa, banho, cama e incríveis aromas.

A loja conta com produtos para todos os gostos e orçamentos, então não perca a oportunidade de presentear sua mãe com algo que ela realmente mereça.



Além de garantir o presente, nas compras até o dia 14 de maio, a cada R$100,00 reais você concorre a 1 cupom ao sorteio de 1 jogo de cama entremeio rose, serão sorteados 1 jogo de cama por loja, ou seja, 8 jogos e o cliente poderá escolher entre os tamanhos, casal, queen e king. O sorteio será realizado dia 17 de maio de 2023 via live no Instagram da loja – @lojaskacyumara.

As unidades possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões. Vale lembrar que a unidade de Americana Matriz fica aberta de segunda a sábado até as 20h.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro

