Veja se sua rua será recapeada pela prefeitura; serão 49 vias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), revelou em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (8) que a prefeitura irá recapear 232 mil metros quadrados de asfalto em diversas regiões da cidade.

O projeto abrangerá um total de 49 vias, localizadas em nove bairros diferentes.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Com o intuito de melhorar a qualidade das vias urbanas e garantir a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas, a prefeitura investirá R$ 26 milhões em recursos próprios para a execução das obras de recapeamento. A iniciativa visa proporcionar uma melhor infraestrutura viária e contribuir para a mobilidade urbana na cidade.

Confira se sua rua receberá o serviço:

Rua Luiz de Nardo entre R. Paolo Dell Agnese até Rua Cândido Bertini

Rua Humberto Casagrande entre Rua Joaquim Rocha Júnior até Rua Eduardo Michel

Rua Felício Seleghini entre Rua Joaquim Rocha Júnior até Av. Oswaldo Bueno Quirino

Rua João Santarosa entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (2 lados)

Rua Antônio Altarujo

Rua Antônio Luchesi entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito

Rua César Casati entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito

Rua Marco Campari entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese

Rua Luiz Cia entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese

Rua Antônio Meneghel entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (dois lados)

Rua Antônio Nunes entre Rua Manoel Jose do Nascimento até Rua José Valentin Casati

Rua João Missio entre Rua Benedito Otavio de Campos até Rua Dionisio Rodrigues da Silva

Rua Luiz Possenti entre Rua Benedito Otavio de Campos e Rua José Valentim Casatti

Rua Onório Cardoso entre Rua Antônio Nunes e Rua Italo Boschiero

Avenida Campos de Jordão (dois lados) entre Av. Cillos e Rua Rio Claro

Rua Mirassol entre Avenida Cillos e Rua Diadema

Rua Lorena entre Avenida Cillos e Rua Diadema

Rua Santos entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

Rua Campinas entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

Rua das Açucenas entre Avenida Campos até a Rua das Petúnias

Rua Diadema entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

Rua Guarujá entre Avenida Campos do Jordão e Rua Pacaembu

Rua Jundiai entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

Rua Itapetininga ente Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

Avenida Lirio Corrêa entre Rua São Sebastião e Avenida do Compositor

Rua Diogo de Faria entre Avenida Bandeirantes e Rua Carioba

Rua Torres Homem entre as Ruas Carlos Chagas e Rua Carioba

Rua Maestro Silvio Bianchi entre Rua Carioba e Avenida da Saudade

Rua Roque Faraone entre Rua Carioba e Rua dos Estudantes

Rua Professor Miguel Couto entre Rua Professor Francisco de Castro e Rua Primeiro de Maio

Rua dos Estudantes entre Av. da Saudade e Rua 1ª de maio

Rua Benjamim Batista entre Rua Torres Homem e Rua Professor Francisco de Castro

Rua Atlas entre Rua dos Urais e a divisa

Rua José Moreno – inteira

Rua Cicero Jones entre Rua 30 de Julho e Av. 9 de Julho

Rua Herman Muller entre Av. Campos Salles e Av. Brasil

Rua 30 de Julho entre Rua Gonçalves Dias até Rua Vieira Bueno

Rua Vieira Bueno entre R. Primo Picoli e R. Rui Barbosa

Rua 12 de Novembro Até Rua Gonçalves Dias

Rua Alfredo Espínola de Melo entre Rua Luís Urbano e Rua Benedito Chagas

Rua Portugal entre R. Albânia e Rua Maria B. Boldrini

Rua Luis Urbano entre Av. da Amizade a Rua José Pádua

Rua João Martin Milena entre Rua Regina Ceotto Santarosa até Av. Serra Dourada

Rua Serra das Palmeiras entre Rua Serra da Mantiqueira até Rua Serra de Maracaju

AV. Serra da Mantiqueira entre Rua Serra do Japi até Av. Serra do Mar

Rua Serra do Japi entre Rua Serra do Acarai até Av. Serra da Mantiqueira

Rua da Solidariedade entre Rua Cyra de Oliveira Petrin até Rua Estevão Carlos Vicentini

Rua da Dedicação entre Rua da Aliança e Rua da Solidariedade

Rua Emílio Colombo entre Av. João Luiz Maser até Rua da Solidariedade

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)