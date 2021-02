Presidente da Câmara demite assessor acusado de propagar fake news

Foto: Will Moreira/PA |Reprodução

A Câmara Municipal de Americana exonerou o assessor adjunto, Luiz Gustavo Martins Mayer, que foi contratado na semana passada. O ato de demissão foi assinado pelo presidente da casa, Thiago Martins(PV) no primeiro dia efetivo de trabalho do assessor.

Mayer foi contratado para uma vaga de assessor na unidade de comunicação do poder legislativo. O caso foi divulgado pelo Portal de Americana. Ele é acusado de produzir fake news contra o atual prefeito Chico Sardelli(PV). No ano passado, a justiça determinou que Gustavo, responsável pelo site RMC Notícia retirasse do ar textos sobre o então pré-candidato a prefeito.

Na época, em uma das ações, a juíza do caso classificou o conteúdo divulgado por terceiros como “efetivamente ofensivo e oportunista (…), de pouca clareza e de quase nenhuma intenção informativa”, destacando a verossimilhança com ações “típicas da intenção de propagação indevida de fatos não verificados”. O material, considerado como notícia falsa pela defesa de Chico, foi retirado do ar pelo blog, mas a justiça ainda não julgou o mérito da ação. (Leia sobre o caso aqui)

Ao Portal de Americana, Thiago Martins disse que tomou a decisão após saber das acusações contra o assessor e repudiou a propagação de notícias falsas. Ele assinou a exoneração na segunda-feira(1º de fevereiro), mas a publicação no Diário Oficial aconteceu nesta sexta-feira(5).

Procurado para se manifestar, Luis Gustavo não emitiu nenhum posicionamento.