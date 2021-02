Médico do Hospital Municipal sofre infarto e morre aos 57 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na manhã deste sábado(6), no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, o médico Roberto Munhoz Júnior, de 57 anos.

Roberto, que morava no Jardim Ipiranga e foi um dos pioneiros da nefrologia no Saúde do município, sofreu um infarto fulminante e não resistiu.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em nota, o HM, através da assessoria de imprensa da prefeitura, lamentou a morte. “Em nome de seus colegas de trabalho, o HM presta condolências às família do Dr. Munhoz e agradece por toda a dedicação devotada a Americana”, trouxe o texto.

O corpo do médico será velado a partir das 15h no Cemitério Morumbi, em São Paulo, onde será sepultado às 16h30.

Confira a nota do HM:

O Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi e a Prefeitura de Americana lamentam a perda do Dr. Roberto Munhoz Júnior, que faleceu na manhã deste sábado. O médico é um dos pioneiros da nefrologia no nosso município e dedicou anos à comunidade prestando valoroso serviço. Em nome de seus colegas de trabalho, o HM presta condolências às família do Dr. Munhoz e agradece por toda a dedicação devotada a Americana.