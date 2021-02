Sargento da PM morre por covid-19 aos 59 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na noite desta sexta-feira(5), aos 59 anos, o 3° Sargento PM Ridberg de Almeida Júnior. Ridão, como era conhecido, estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldermar Tebaldi, em Americana, com diagnóstico de covid-19.

A morte foi confirmada pelo Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar do Interior. ” A causa de seu falecimento se deu por complicações decorrentes do covid-19 e já se encontrava internado no Hospital Municipal. Enlutados, externamos os mais sinceros sentimentos de pesares aos familiares, amigos e irmãos de caserna”, comunicou o batalhão.

“Além de competente e dedicado Policial Militar, era um exímio adestrador de cães e atualmente se encontrava reformado (aposentado)”, disse a nota emitida pelo 19º BPMI.

Nota emitida pelo batalhão:

