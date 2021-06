Presidente da Câmara visita estrutura de vacinação da FAM contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), visitou na segunda-feira (28) a Faculdade de Americana (FAM) para conhecer a estrutura montada para a vacinação contra a Covid-19 em parceria com a prefeitura de Americana.

Supervisionados pela secretaria municipal de Saúde, cerca de cem pessoas tem trabalhado voluntariamente na recepção, cadastramento e imunização da população. De acordo com números da prefeitura divulgados pela instituição de ensino, até a sexta-feira (25) haviam sido vacinadas nas dependências da FAM aproximadamente 10 mil pessoas. “A faculdade, além de disponibilizar a estrutura física, tem oferecido o suporte operacional por meio de alunos e colaboradores, sem custos para o município. Segundo informações passadas pela instituição de ensino, a FAM está aplicando cerca de 1500 doses de vacina por dia”, comentou o parlamentar.

A vacinação na faculdade está acontecendo das 8h às 17h, mediante agendamento. “Na pessoa do Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos neste trabalho que tem contribuído com nossa cidade no enfrentamento à Covid-19 neste momento tão difícil”, concluiu Martins.