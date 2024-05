PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com alerta para chuvas em Sergipe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3) o dia começa com tempo encoberto em todo o estado de Sergipe e possibilidade de chuva no litoral.

Durante a tarde, as chuvas atingem o leste e agreste sergipano. À noite, as chuvas se espalham por quase todo o estado, com exceção do município de Canindé de São Francisco, onde as chuvas são apenas uma possibilidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas fortes e ventos intensos em todo o estado de Sergipe, atingindo cidades como Itabaiana, Japaratuba e Propriá.

De acordo com o Inmet, em Sergipe a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve provocar chuvas significativas na costa leste, com acumulados que podem superar 40 mm.

A temperatura mínima fica em torno de 23°C, em Nossa Senhora da Glória, e a máxima prevista é de 33ºC, em Macambira. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.