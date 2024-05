PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com alerta para grande perigo onda de calor no Mato Grosso do Sul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), o dia começa ensolarado em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Apenas nos municípios de Cassilândia, Inocência, Selvíria, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Chapadão do Sul, o céu fica com muitas nuvens.

Durante a tarde, todo o estado fica com tempo encoberto. À noite, apenas as microrregiões de Cassilândia, Três Lagoas e Paranaíba ficam com poucas nuvens.

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para grande perigo de onda de calor e temperaturas 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias em todo o Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Costa Rica — e a máxima prevista é de 40ºC, em Corumbá. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 75%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.