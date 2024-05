PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com alerta para inundação de rios no Rio Grande do Sul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para esta sexta-feira (3) a previsão é de tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, nordeste, centro ocidental e oriental gaúcho. Possibilidade de chuva nas demais regiões do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas fortes e ventos intensos no noroeste, centro ocidental e oriental, nordeste e sudeste gaúcho e Metropolitana de Porto Alegre, atingindo cidades como Agudo, Dois Irmãos e Lajeado.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para inundação severa dos rios Taquari, Caí e Jacuí. Também há alerta para inundação dos rios Sinos e Gravataí. A Defesa Civil aconselha que durante as chuvas, fique em segurança. Retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, e feche bem portas e janelas.

A temperatura mínima fica em torno de 8°C, em São José dos Ausentes, e a máxima prevista é de 21ºC, em Frederico Westphalen. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.