PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com fortes chuvas em Roraima

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A previsão para esta sexta-feira (3) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia e à noite, em todo o estado de Roraima, atingindo cidades como Boa Vista, Bonfim e Cantá.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Roraima a previsão é de pancadas de chuva, especialmente intensas em algumas áreas, com acumulados superiores a 70 mm. Também são esperadas pancadas de chuva isoladas em outras regiões do estado, porém com acumulados menores.

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, em Uiramutã e a máxima prevista é de 37ºC, também em Uiramutã. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.