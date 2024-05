PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com pancadas de chuva em municípios piauienses

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com possibilidade de chuva no litoral piauiense. Tempo encoberto no norte, centro-norte e sudeste do estado. No sul piauiense, poucas nuvens.

Durante a tarde, pancadas de chuva são esperadas nos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Murici dos Portelas e Madeiro. Poucas nuvens nas cidades de São Raimundo Nonato, São Braz do Piauí, Jurema, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Capitão Gervásio Oliveira, Dirceu Arcoverde, Morro Cabeça no Tempo, Avelino Lopes, Curimatá, Júlio Borges e Parnaguá. Nas demais regiões do Piauí, muitas nuvens.

À noite, possibilidade de chuva isolada no norte piauiense.

A temperatura mínima fica em torno de 20°C, em Acauã, e a máxima prevista é de 36ºC, em Uruçuí. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.