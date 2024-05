PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com pancadas de chuva no Amapá

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A previsão para esta sexta-feira (3) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia e à noite, em todo o Amapá, atingindo cidades como Tartarugalzinho, Macapá e Oiapoque.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Amapá a previsão é de pancadas de chuva, que podem ser particularmente fortes e superar os 70 mm em algumas regiões. Em outras áreas do estado, são esperadas pancadas de chuva isoladas, mas com acumulados menores.

A temperatura mínima fica em torno de 22°C, em Oiapoque, e a máxima prevista é de 34ºC, em Laranjal do Jari. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 98%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.