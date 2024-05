PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com pancadas de chuva no Pará

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com tempo encoberto em todo o Pará. Pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas atingem o Baixo Amazonas, Marajó e microrregião de Itaituba.

Durante a tarde, as fortes chuvas atingem todo o sudoeste e nordeste paraense e metropolitana de Belém. À noite, as chuvas continuam no Marajó e Baixo Amazonas, em cidades como Breves, Oriximiná e Santarém. Nas demais regiões, são apenas uma possibilidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Pará são esperadas pancadas de chuva com acumulados que podem superar os 70 mm, especialmente no norte do estado. Nas demais áreas do Pará, pancadas de chuva isoladas com menores acumulados.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Altamira, e a máxima prevista é de 37ºC, em Novo Progresso. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 98%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.