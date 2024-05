PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com perigo de onda de calor em São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Esta sexta-feira (3) começa com tempo aberto em todo o estado de São Paulo.

Durante a tarde, apenas no vale do paraíba paulista, metropolitana de São Paulo, Campinas e Piracicaba, o céu fica com muitas nuvens. À noite, a previsão da manhã volta no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo de onda de calor e temperaturas 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias em todo o estado, atingindo cidades como Sorocaba, São João da Boa Vista e Pirassununga.

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, em Guapiara, e a máxima prevista é de 38ºC, em Rosana. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.