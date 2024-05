PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com perigo potencial de onda de calor em Minas Gerais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), o dia começa ensolarado em todo o estado de Minas Gerais.

Durante a tarde, o tempo fica encoberto no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e microrregiões de Unaí e Paracatu. À noite, apenas as microrregiões de Almenara, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Nanuque e Salinas ficam com o céu encoberto.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para perigo de onda de calor e temperaturas 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste, noroeste e oeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte e Jequitinhonha, atingindo cidades como Araxá, Formiga e Uberlândia.

A temperatura mínima fica em torno de 16°C, em Itacambira — e a máxima prevista é de 37ºC, em Frutal. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.