PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com possibilidade de chuva no Rio Grande do Norte

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com tempo encoberto em todo o Rio Grande do Norte. Possibilidade de chuva no leste potiguar e microrregiões de Mossoró, Vale do Açu, Macau e Angicos.

Durante a tarde, a possibilidade de chuva continua nessas localidades. À noite, elas se estendem por todo o leste e agreste potiguar e microrregiões de Macau, Angicos, Serra de Santana, Seridó Oriental, Mossoró, Chapada do Apodi, Médio Oeste e Vale do Açu.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas fortes e ventos intensos em todo o Rio Grande do Norte, atingindo cidades como Canguaretama, Natal e Lagoa Nova.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Parelhas — e a máxima prevista é de 38°C, em Serra Negra do Norte. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.