PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com temperatura máxima de 38°C na Paraíba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3) o dia começa com tempo encoberto em toda a Paraíba e com possibilidade de chuva na mata paraibana.

Durante a tarde, a previsão da manhã continua. À noite, a possibilidade de chuva se estende para o agreste paraibano e Borborema, em cidades como Picuí, Cuité e Sapé.

A temperatura mínima fica em torno de 19°C, em São João do Tigre, e a máxima prevista é de 38ºC, em São José do Brejo do Cruz. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.