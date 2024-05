PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com temperatura máxima de 39°C na Bahia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com possibilidade de chuva na metropolitana de Salvador e microrregiões de Alagoinhas, Entre Rios, Valença e Ilhéus-Itabuna. Poucas nuvens no extremo oeste e microrregiões de Guanambi, Livramento do Brumado, Seabra, Boquira, Barra e Bom Jesus da Lapa. Nas demais localidades, muitas nuvens.

Durante a tarde, o tempo fica aberto em grande parte da Bahia. Chuvas são esperadas na metropolitana de Salvador e microrregiões de Alagoinhas e Entre Rios. À noite, chuvas nas microrregiões de Serrinha, Alagoinhas, Entre Rios e Jequié. Possibilidade de chuva no nordeste e centro-norte baiano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Bahia a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) trará chuvas na faixa norte, especialmente no litoral, onde são esperados acumulados que podem superar 40 mm devido ao transporte de umidade do oceano. Essas condições de instabilidade climática são mais intensas no litoral, enquanto o interior da Bahia terá tempo quente — e sem chuvas.

A temperatura mínima fica em torno de 15°C, em Brotas de Macaúbas, e a máxima prevista é de 38ºC, em Ibotirama. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.