PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com tempo encoberto no Maranhão

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com possibilidade de chuva no norte maranhense. Muitas nuvens no oeste e leste do estado. Nas demais regiões maranhenses, poucas nuvens.

Durante a tarde, o tempo fica encoberto em todo o Maranhão, pancadas de chuva são esperadas no norte maranhense e microrregiões de Gurupi, Pindaré, Baixo Parnaíba Maranhense e Chapadinha, atingindo cidades como São Luis, Pinheiro e Rosário.

À noite, as chuvas são apenas uma possibilidade nessas localidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos no leste e norte maranhense, atingindo cidades como Araioses, Codó e Coelho Neto.

A temperatura mínima fica em torno de 23°C, em Amarante do Maranhão — e a máxima prevista é de 36ºC, em Loreto. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 98%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.