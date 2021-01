Primeira-dama realiza entrega de lâmpadas de led para famílias da Cooperlírios

O Fundo Social de Solidariedade de Americana intermediou, nesta terça-feira (26), a troca de lâmpadas convencionais por equipamento de LED para os membros da Cooperlírios, cooperativa de reciclagem do bairro Jardim dos Lírios. Dezoito cooperados foram beneficiados com 64 lâmpadas. Além disso, a sede da cooperativa também fez a troca de mais seis unidades.

O trabalho desta terça é parte de uma ação da CPFL Paulista que prevê o incentivo ao uso consciente de energia, que fará a substituição de 400 lâmpadas por LED a pelo menos 100 famílias da região do Lírios. Além da Cooperlírios, a troca também ocorrerá em parceria com a Casa de Dom Bosco, que tem atuação com famílias do bairro.

Participaram do ato a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Lionela Ravera Sardelli, e a equipe da pasta; e os representantes da CPFL, Gustavo Nogueira, coordenador de atendimento; Flávio Bolsarini, coordenador de operações de campo; e Talita Pinotti, consultora de relacionamento da concessionária.

A presidente do Fundo Social destacou a importância de se fazer a ação junto à Cooperlírios. “É uma instituição que precisa ser valorizada, pois é a única cooperativa de coletores regulamentada na cidade, cumpre um papel extremamente importante para o nosso meio ambiente e gera fonte de renda para 35 cooperados e seus familiares. Fico muito feliz de iniciarmos essa ação de troca com uma instituição tão relevante”, destacou Lionela.

A presidente destacou ainda que o material tem maior durabilidade e menor consumo de energia, o que proporciona um grande custo benefício, além de reforçar a mensagem de consumo responsável.