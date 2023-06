Procon alerta para e-mails com link falso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Procon de Americana recebeu nos últimos dias reclamações de consumidores e fornecedores sobre e-mails em suas caixas de entrada, em nome da Fundação Procon SP, pedindo dados para recadastramento, além de outras informações.

Na quarta-feira (21), a própria Fundação Procon SP emitiu um alerta em que deixa claro que não encaminha e-mails com links ou documentos em anexo e que, portanto, as mensagens são falsas e devem ser ignoradas.

O Procon Americana orienta que em caso de dúvidas, as pessoas devem procurar o órgão de defesa do consumidor, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, nas dependências do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85. O contato também pode ser realizado por meio do telefone 3475 9008.

