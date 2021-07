Quem escolher marca da vacina terá que assinar termo de responsabilidade em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para evitar os chamados “sommeliers de vacina”, a Secretaria de Saúde de Americana tomou uma atitude para evitar que os munícipes escolham a marca da vacina contra covid-19

Desde o dia 1° de julho, toda pessoa que agendar a vacinação e, ao chegar ao local, desistir de tomar o imunizante por causa da marca terá que assinar um termo de responsabilidade onde concorda que desistiu.

De acordo com o Secretário de Saúde, Danilo Oliveira, a medida é educativa e não há nenhuma punição para o desistente, mas a pessoa assume que teve acesso e preferiu não ser vacinada. O termo pretende evitar a judicialização dos pacientes que não receberem o imunizante e sejam infectados pelo novo coroanvírus.

PUNIÇÃO

A prefeitura de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, passou a colocar no fim da fila da vacinação contra a covid-19 as pessoas que vão aos postos mas se recusam a tomar o imunizante em razão da fabricante da dose.

De acordo com a administração municipal, a pessoa que desistir de se vacinar em razão da marca do imunizante terá que aguardar o final do processo de imunização de toda a população adulta da cidade para ter acesso novamente à dose de proteção contra a doença.

Para aplicar a medida, a prefeitura está disponibilizando nos postos de vacinação um termo de “recusa e responsabilidade”, que deverá ser assinado pelas pessoas que se negarem a receber a dose da vacina.