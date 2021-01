Radical Vest promove a primeira liquidação de 2021 com até 50% de desconto

A loja Radical Vest do centro de Americana promove a partir desta sexta-feira(15), a primeira a liquidação Radical Vest de 2021 com descontos que podem chegar a 50% em vários setores da loja.

Entre os produtos estão camisetas, bermudas, calças e moletons. Há entre as opções grandes marcas como Qix, Rip Curl, BillaBong, QuikSilver e AllDress. Há opções de Bermuda surf a partir de R$44,99 e chinelos Onbongo por R$49,99.

A promoção é válida nas lojas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e no Tivoli Shopping. Fique por dentro das novidades, acesse a página no Facebook (clique aqui) ou no Instagram (clique aqui)

Lojas

Americana

Rua Washington Luis, 18, no centro de Americana.

WhatsApp (clique aqui)

Tivoli Shopping

WhatsApp (clique aqui)

Centro de Santa Bárbara

R. Dona Margarida, 709

WhatsApp (clique aqui)