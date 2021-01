URGENTE: Presidente da câmara é internado na UTI com coronavírus

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), está internado desde quarta-feira(13), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Lucas. Thiago teve o diagnóstico confirmado para covid-19 no dia 8 de janeiro após realizar um exame tipo PCR (cotonete).

“Thiago passou bem a noite e houve uma melhora no quadro. Ele respondeu bem as manobras de respiração”, informou a assessoria do vereador. A internação aconteceu após a baixa saturação de oxigênio no sangue.

A família informou ao Portal de Americana, que de acordo com o diagnóstico médico, o pulmão do vereador está bem acometido e inspira cuidados, mas tudo caminhando muito bem. Se houver melhora no quadro, amanhã Thiago deve ser transferido para o quarto, segundo a assessoria.