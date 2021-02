Rapaz de 25 anos morre prensado por carretas na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um rapaz de 25 anos morreu após ser prensado por uma carreta na Rodovia Anhanguera, em Americana, na tarde desta terça-feira(2).

De acordo com o registro policial, o caminhoneiro informou que seguia pela via, quando na altura do km 128 no sentido capital, o transito parou por conta da forte chuva e sua carreta voltou de ré prensando o motociclista, Leonardo Henrique da Silva, contra outra carreta.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O rapaz, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi socorrido em estado grave pelo resgate da concessionária e encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde morreu às 21h07.

Os caminhoneiros foram submetidos ao teste do bafômetro que não registrou consumo de álcool. O caso foi registrado na Polícia Civil de Americana.