Trânsito na região do portal deve sofrer alterações

O trânsito na região do portal de entrada da cidade de Americana deve sofrer alterações. A informação foi confirmada ao Portal de Americana pelo secretário-adjunto de Obras e autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol, nesta segunda-feira(1)

De acordo com Peol, há um estudo sendo elaborado para que as modificações sejam feitas no trânsito do local. Nos anos anteriores, na gestão do ex-prefeito, Omar Najar(MDB), a unidade de trânsito realizou bloqueios temporários na região para estudar melhorias.

O prefeito, Chico Sardelli(PV), deve anunciar as mudanças ainda no primeiro semestre. “Estivemos conversando com o planejamento, já existe um projeto na prefeitura dessa localidade. Nós estamos trabalhando para ver se ele é adequado para os dias atuais. Se for adequado iremos implantar, caso não seja, abriremos uma consultoria”, afirmou Chico.