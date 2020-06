Rapaz de 29 anos morre por coronavírus em Americana três dias antes do seu aniversário

O corpo foi sepultado no Cemitério do Parque Gramado, em Americana, na manhã desta sexta.

O rapaz faria aniversário de 30 anos no próximo domingo, dia 21 de junho e, de acordo com familiares, David testou positivo para o coronavírus através de um teste rápido. ele estava internado desde o dia 12 e de ontem pra hoje teve uma parada cardíaca, fui submetido a manobra de ressuscitação, mas não resistiu e faleceu.