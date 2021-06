Rapaz é detido embriagado no Jardim São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 21 anos foi detido na madruga deste sábado(5), pela Guarda Municipal, no Jardim São Paulo, em Americana.

De acordo com a guarda, durante um patrulhamento pelo bairro, a corporação notou a presença de da dupla em uma moto em atitude suspeita. Dado o sinal de parada o condutor da moto fugiu e avançou o sinal vermelho da Rua Salgueiros com a Avenida de Cillo e entrou na contramão da rua da Imbuias.

A corporação conseguiu abordar a dupla. O condutor disse que não parou pois teria ingerido bebida alcoólica. Durante a consulta foi confirmado que ele não tinha CNH. De acordo com os guardas, o rapaz. R. C. C. S. apresentava sinais de embriaguez. A. F.G., de 20 anos, que estava na garupa da moto foi liberado.

Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde cedeu material sanguíneo para exame de alcoolemia. A autoridade policial elaborou o registro da ocorrência e rapaz foi liberado. A motocicleta foi recolhida para o Pátio Municipal.