Reforma da Maternidade do HM avança com a preparação estrutural

A reforma da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi avança em ritmo acelerado. Nesta semana, estão ocorrendo as últimas demolições necessárias para a adequação do espaço ao novo projeto, bem como o recolhimento do entulho. Simultaneamente, já foram iniciados serviços como a instalação da infraestrutura da rede de ar-condicionado, da infraestrutura de elétrica nas paredes, o fechamento das paredes e pisos e a preparação dos banheiros para o assentamento de pisos e azulejos.

Com investimento de R$ 2,8 milhões, a nova Maternidade deverá ser entregue à população ainda no primeiro semestre deste ano. “Estamos cuidando do presente de Americana e ao mesmo tempo atentos ao futuro. Esse cuidado com a Maternidade tem tudo a ver com isso, afinal são diversos americanenses que nascem ali todos os anos e vão participar diretamente dos próximos capítulos da nossa cidade. Tanto os bebês como as mães, familiares e equipes do hospital vão ganhar um ambiente à altura desse momento”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Depois de reformada, a Maternidade do HM contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

A obra inclui a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total da área (com massa corrida à base de PVA), substituição de toda a instalação elétrica (disjuntores, luminárias, barramentos etc), instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases em todos os quartos.

“Estamos muito empolgados com o avanço da reforma da Maternidade do Hospital Municipal. Essa era uma conquista muito aguardada por todos nós e é gratificante acompanhar o andamento dos trabalhos. Em breve, teremos um espaço completamente renovado, adequado e acolhedor para as futuras mamães”, diz o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento para as intervenções conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o hospital via gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

“As benfeitorias previstas na obra, que deixarão a Maternidade do Hospital Municipal mais bonita, acolhedora e funcional, visam o maior conforto das gestantes e dos bebês”, declara o diretor da SCMC em Americana, Luiz Augusto Bandeira.

Por conta da reforma, toda a estrutura da Maternidade foi temporariamente transferida para a Ala 3 do HM. Por sua vez, os leitos e pacientes da Ala 3 foram deslocados para o setor pós-cirúrgico da Ala 1. Para isolar a área e garantir a segurança de pacientes e funcionários, duas portas em MDF foram instaladas na frente da Maternidade. O acesso ao local está restrito a operários e técnicos envolvidos com os serviços.