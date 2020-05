Retomada do comércio terá ônibus extras e zona azul suspensa

De acordo com o executivo, o serviço de Área Azul continua suspenso temporariamente e a empresa de transporte coletivo urbano comunicou que, nesses primeiros dias, terá ônibus extras na retaguarda, para atender os locais onde houver aumento do número de passageiros.

