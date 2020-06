Rodaben viabiliza duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania), participou na terça-feira (16) de uma reunião por videoconferência com o prefeito de Americana Omar Najar (MDB), o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e representantes da empresa Suzano Papel e Celulose para definir os detalhes da parceria para duplicação do trecho final da Avenida Nicolau João Abdalla, entre a rua José Nicoletti e a rotatória com a Avenida Lírio Correa.

Durante a reunião, o parlamentar explicou a importância da construção de uma faixa adicional no trecho da avenida, com execução de obras de duplicação e aplicação de manta asfáltica. “Após as tratativas iniciais em que busquei a empresa para firmar uma parceria com o poder público, tivemos a confirmação de que a Suzano irá fornecer todo o material. A obra é complexa, dada a necessidade de realocação de postes de energia, e irá beneficiar todos que passam por ali diariamente”, afirmou Rodaben, que tem intermediado as tratativas para a realização da obra desde 2019.

“A empresa se comprometeu a doar o material para a conclusão da obra, que é fundamental para melhorar o trânsito no local, que recebe muitos caminhões e serve de importante ligação entre o centro, o distrito industrial e a Rodovia Anhanguera”, disse o prefeito Omar Najar.