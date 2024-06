Rompimento de junta na captação afeta abastecimento de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um rompimento em uma junta de um registro da captação de água bruta do Rio Piracicaba deve afetar o abastecimento de água em Americana neste sábado(8).

Algumas regiões do município já sentem o problema desde o início da manhã. Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) estão no local para tentar solucionar o problema o mais rápido possível, mas a autarquia pede que a população faça uso consciente da água ao longo do dia.

De acordo com o DAE, o rompimento fez com que a água vazasse na captação e, por isso, ela precisou ser desligada. A captação antiga está em processo de ligamento, o que deve levar mais cerca de 1h30. Isso fará com que a água volte a ser captada e enviada à ETA (Estação de Tratamento de Água) e, posteriormente, destinada aos reservatórios de todo o município.

Técnicos de todas as empresas envolvidas no processo de captação da água foram acionadas para atuarem junto aos técnicos do DAE para solucionar o problema. Ainda não há uma previsão de normalização do abastecimento.