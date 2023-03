Rua Florindo Cibin será parcialmente interditada nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana vai interditar nesta sexta-feira (16), das 13h às 18h, a faixa da Rua Florindo Cibin, da Avenida Brasil até a Avenida Cillos.

De acordo com a prefeitura, a interdição na via será necessária para que a Unimed S/A execute um trabalho programado pela empresa. No sentido contrário, da Avenida Cillos até a Avenida Brasil, o tráfego fluirá normalmente.

A equipe da Utransv dará apoio e fará o acompanhamento da obra para garantir a segurança do trânsito.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)