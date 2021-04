Rua Isabela Ferro recebe iluminação pública em LED

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana iniciou, na tarde desta quarta-feira (28), a implantação de iluminação pública em LED na Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, importante via de acesso para as regiões da Praia dos Namorados, Iate Clube de Campinas e Praia Azul. Ao todo, serão instalados 30 pontos de luminárias em LED, sendo que a via não contava com iluminação pública, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa está sendo entregue pela Prefeitura ampliada e pavimentada. A via recebeu guias e sarjetas, bocas de lobo e receberá sinalização de trânsito. O investimento foi de R$ 760 mil, proveniente do Fundo Municipal de Trânsito.

A iluminação em LED proporciona mais eficiência e segurança na via, além de mais durabilidade, gerando economia de energia e de recursos aos cofres públicos. A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED faz parte da renovação e modernização do Parque de Iluminação Pública do município.

As regiões do Jardim Nossa Senhora de Fátima e São Vito também estão recebendo a nova iluminação pública.