Sami Rico canta com seu pai Zé Rico através da inteligência artificial; ouça

No que pode ser descrito como um momento tocante e inovador, o jovem cantor Sami Rico teve a oportunidade de realizar um sonho que carregava desde o início de sua carreira. Graças ao esforço de um admirador dedicado, João Morais, Sami teve a chance de cantar ao lado de seu falecido pai, o icônico Zé Rico, que formou a lendária dupla sertaneja com Milionário.

O encontro musical entre Sami Rico e seu pai, que nos deixou em 2015, foi possível graças ao uso da inteligência artificial. João Morais, fervoroso seguidor do talentoso artista, utilizou a IA para unir as vozes de Sami e Zé Rico na canção “Juras de Amor”.

Em uma entrevista ao Portal de Americana, João sentiu a inspiração por trás desse projeto único. “Vi uma matéria dele que ele disse que se sentia triste pelo fato do pai nunca ter visto ele cantando, então resolvi fazer. Além do fato de gostar do José Rico, cresci ouvindo Milionário e José Rico, meu pai gosta muito deles”, revelou João.

A canção escolhida, “Juras de Amor”, é um dos sucessos atemporais que ecoaram através das gerações de fãs da música sertaneja. Através da colaboração entre o avanço tecnológico e a dedicação emocional, Sami Rico e seu pai foram capazes de compartilhar uma interpretação virtualmente unificada da música que tem um lugar especial nos corações de muitos.

Sami Rico, que está trilhando seu caminho na indústria da música, expressou gratidão e emoção por essa oportunidade única. “Coisa linda irmão! Emocionou a família toda aqui”, disse ele na publicação.

Ouça: