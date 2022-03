Saúde realiza 193 consultas cardiológicas e 44 testes ergométricos durante mutirão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana realizou no sábado (26), 193 consultas cardiológicas e 44 testes ergométricos durante mutirão realizado no Núcleo de Especialidades por meio do Cismetro (Consórcio Regional de Saúde).

Ao todo foram ofertadas 216 consultas, sendo que 23 pacientes que estavam agendados não compareceram ao Núcleo.

Já os testes ergométricos foram 61 exames disponibilizados, porém 17 pessoas não compareceram, apesar de terem confirmado presença por telefone.

Os mutirões de consultas e exames têm a finalidade de reduzir a demanda reprimida e a Secretaria vem mantendo um sistema híbrido de atendimento, por meio dos mutirões aos sábados e também pelo agendamento normal durante a semana.