Sebrae Móvel prestará atendimento em Americana nos dias 27 e 28

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Sebrae Móvel estará em Americana nos dias 27 e 28 de fevereiro, das 13h às 16h, na Praça Comendador Muller, no centro. A presença da unidade na cidade faz parte das ações de atendimento da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) e é uma oportunidade para os donos de micro e pequenas empresas, e também para as pessoas que sonham em abrir o próprio negócio tirarem dúvidas a partir do atendimento gratuito de analistas do Sebrae-SP.

Durante o atendimento, a pessoa poderá tratar temas como finanças, marketing, administração, inovação, empreendedorismo, planejamento e conhecer a agenda mensal das ações do Sebrae-SP na região, como cursos e programas vocacionais. Para esta ação não é necessário fazer inscrições antecipadas, basta ir até o Sebrae Móvel munido da documentação pessoal e o CNPJ da empresa caso já seja formalizada.

Quem é Microempreendedor Individual (MEI) poderá também sanar dúvidas sobre a Declaração Anual e boletos do DAS-SIMEI. Quem pensa em se formalizar também consegue fazer isso com o auxílio do Sebrae-SP. Americana vem registrando um aumento dos MEIs ativos nos últimos anos. Atualmente são 21.617 MEIs ativos, 10,5% a mais que o mesmo período de 2022.

O Sebrae Móvel é um escritório itinerante que leva conhecimento a futuros empreendedores e também a quem pretende tornar sua empresa mais competitiva por meio de atendimento presencial personalizado. O objetivo é fazer contato direto com os empreendedores, orientar quanto a questões do dia a dia da gestão de uma pequena empresa e incentivar melhorias nos resultados dos empreendimentos.

SERVIÇO

Sebrae Móvel — Americana

Datas: 27 e 28 de fevereiro

Horário: 13h às 16h

Local: Praça Comendador Muller, no centro

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)