Secretaria de Esportes realiza a 1ª Corrida Kids no portal de entrada Americana

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida Kids Municipal de Americana, organizada pela Secretaria de Esportes, para crianças de 2 a 12 anos de idade, completos até o dia do evento. O evento será no dia das crianças, 12 de outubro, às 9 horas, no Portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro e estão disponíveis 100 vagas. Para participar é preciso preencher o formulário no link www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes

Confira as categorias da 1ª Corrida Kids de Americana:

2 e 3 anos: 30 metros

4, 5 e 6 anos: 50 metros

7, 8 e 9 anos: 100 metros

10, 11 e 12 anos: 400 metros

Kit Corredor

O kit de corrida será composto por um número de peito para a criança e camiseta. A medalha será entregue após a conclusão da prova.

A entrega dos kits de corrida será nos dias 6 e 7 de outubro, das 8 às 16 horas, na Secretaria de Esportes, que fica na Rua Sergipe, 230 – Jardim Colina, mediante a doação de um brinquedo novo.

Parte da arrecadação será destinada a crianças da Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) e da Aama (Associação Americanense de Acolhimento).

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes (19) 3406-6111.