Lucas Leoncine visita cinco bairros com prefeito e vice para solicitar melhorias

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou na quinta-feira (16) com o prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) os bairros Frezzarin, Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Jardim Terramérica e Jardim Brasília para ouvir demandas de moradores e discutir a necessidade de melhorias na infraestrutura de espaços públicos.

O grupo iniciou o trajeto pela Praça Malala, localizada no bairro Frezzarin, e conheceu todas as benfeitorias realizadas no local, que recebeu melhorias de iniciativa de moradores. O espaço conta com diversos brinquedos e se tornou um atrativo para famílias da região. Leoncine solicitou a instalação de bancos de cimento para que as pessoas possam descansar enquanto as crianças brincam.

Em seguida, nas ruas Suriname e Guatemala, falaram com moradores sobre os impactos das alterações de trânsito realizadas recentemente pela prefeitura e discutiram a necessidade de apontou um estudo de melhorias para a Rua Guatemala, por conta do alto fluxo de trânsito gerado pela construção de novos prédios residenciais.

No Jardim Ipiranga, Leoncine apresentou os problemas de conservação e falta de iluminação pública na Praça Luís de Boni (conhecida como praça do coreto). “Neste ano, duas pessoas se interessaram por adotar o espaço público, mas solicitaram uma reforma no coreto e a primeira manutenção para que dessem sequência aos cuidados e não houve acordo”, comentou.

Já na Avenida Armando Salles de Oliveira, o vereador falou sobre a proposta de revitalização da avenida e apontou problemas como iluminação precária, falta de sinalização e a necessidade de nivelamento de valetas, de reorganização do canteiro central e de novo asfalto.

Na Praça Agostinho Dainese, na Vila Dainese, moradores solicitaram melhorias para a iluminação, brinquedos, aparelhos de ginástica e manutenção. O prefeito se comprometeu a estudar as reivindicações e lembrou que ali há questões legais que precisam ser analisadas por se tratar da divisa de municípios.

Finalmente, o grupo visitou os bairros Jardim Terramérica e Jardim Brasília com o presidente da Ambrata (Associação dos Moradores do Jardim Brasília e Terramérica), que entregou uma série de solicitações como poço artesiano, varredores de rua, melhorias na segurança do trânsito e vistoria e manutenção de viadutos.

“A visita com o prefeito e o diálogo com os moradores foram de extrema importância. Todas as solicitações nós temos acompanhado de perto e esta é uma parte de tudo que tem sido reivindicado. Nas conversas é possível explicar o que está sendo feito, o que será providenciado e o que depende de outros fatores, como a questão legal da Praça Agostinho Dainese. Importante salientar também que as solicitações realizadas vão beneficiar a todos que moram e por ali passam. Temos o dever de cobrar providências e fiscalizar as ações”, avaliou Leoncine.