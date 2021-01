Secretaria de Habitação faz vistorias em condomínios

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana realizou esta semana vistorias nos condomínios Residencial Inaê, no Jardim da Balsa, e Residencial Solar das Flores, na região do São Luiz. Os apartamentos estão em fase de entrega e, a pedido do prefeito Chico Sardelli, a equipe técnica da Pasta foi até os locais para acompanhar o estágio atual.

O secretário da pasta, Luiz Carlos Cezaretto (Luiz da Rodaben), ressaltou a importância dos trabalhos e projetos que estão sendo desenvolvidos no município. “A pedido do prefeito Chico Sardelli, o corpo técnico da Secretaria já fez as visitas para que possamos acompanhar todos os procedimentos para a viabilização da entrega das obras”, disse Cezaretto.

O Residencial Inaê, em fase de entrega, faz parte do programa municipal Pró-Moradia Social, uma parceria público-privada financiada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, faixas 1,5 e 2. Serão 256 unidades, sendo que 50% foram destinadas às famílias inscritas no cadastro habitacional da Prefeitura de Americana. Já o Residencial Solar das Flores, contemplará 150 unidades.