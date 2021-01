Prefeitura realiza limpeza das ruas após chuvas

A Prefeitura de Americana intensificou o trabalho de limpeza nas ruas da cidade, após as intensas chuvas dos últimos dias. O objetivo é retirar das vias e bocas de lobo toda sujeira, lama e materiais que foram arrastados pelas enxurradas. A Defesa Civil continua monitorando o nível da água do Ribeirão Quilombo, que corre o risco de transbordar com as próximas chuvas.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), as equipes foram destacadas para trabalharem em todas as áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

A limpeza de bocas de lobo e galerias foram priorizadas nesta quinta-feira (14) devido à grande quantidade de resíduos que foram concentrados nestes locais. O serviço foi feito nas Avenidas da Saúde, Iacanga, Campos Sales, Raphael Vitta, entre outros locais, num total de 15 pontos da cidade.

As Avenidas da Saúde, Brasil, Abdo Najar, Bandeirantes, Europa, Ruas Fonte da Saudade, Monsenhor Bruno Nardini, entre outras vias, receberam o serviço de limpeza, além da utilização da retroescavadeira e caminhão basculante para a retirada de materiais, galhos e entulhos e serviço de tapa-buracos nos bairros.

Foi necessária a interdição de um trecho na Avenida Bandeirantes próximo ao viaduto Ralph Biasi (centenário) e na Rua das Petúnias, nas proximidades do viaduto do bairro Cidade Jardim, permanece interditado por precaução, desde dezembro, quando houve um deslize de terra, afetando a rodovia Luiz de Queiroz.