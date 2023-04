Secretaria de Saúde de Americana esclarece “falso positivo” em caso de raiva animal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou na noite desta quinta-feira (20) que o caso de raiva animal divulgado anteriormente pela Secretaria de Saúde de Americana, no interior de São Paulo, foi um “falso positivo”. Portanto, o resultado laboratorial deve ser considerado NEGATIVO.

A Secretaria de Saúde de Americana reiterou que segue acompanhando a ocorrência e seguindo todos os procedimentos e protocolos relativos ao caso, com base em todas as diretrizes do Ministério da Saúde referentes à raiva animal.



